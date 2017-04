​L’importance de la Mission Technique du Service Après-Vente CANON (Par M. Mohamd Idrissa BAH, Directeur Général de BISS – Multimédias)

SERVICE – APRES – VENTE - CANON



Mission technique



Dans la deuxième partie de sa contribution, M. Mohamed Idrissa BAH, Directeur Général de Biss Multimédias, met en exergue le rôle et l’importance de la Mission Technique du Service après vente.



En parlant de nouvelle technologie, il est d’abord important de signaler que 90% d’activité de T.I.C s’appliquent à la Bureautique.



Par Bureautique, on entend des techniques de l’informatique, des techniques des télécommunications, des techniques de l’organisation. De façon générale, à tout ce qui concourt à la logistique du Bureau et de son environnement.



Avant de définir la « mission Technique » du SAV, nous allons jeter un regard sur la bureautique avant, maintenant et demain grâce à l’évolution des technologies.



Le monde de la Bureautique d’avant et encore maintenant pour certain conservateur allergiques aux nouvelles technologies, le circuit du Document dans l’entreprise commençait par sa création et son impression, vient sa duplication à grande échelle, s’en suit sa diffusion interne ou externe par la poste ou tout autres moyens de transmission, enfin les destinataires visualisent et archivent après.



Aujourd’hui et demain, grâce à la nouvelle technologie de l’information de la communication, le circuit du document dans l’entreprise a changé.



D’abord il y a la création ou la transformation du document, ensuite sa diffusion interne ou externe grâce aux outils de communication, après vient la visualisation du document par les destinataires et enfin l’impression ou l’archivage du document.

« Grâce aux T.I.C, ce n’est plus celui qui crée le document qui l’imprime mais celui qui l’exploite »

La « Mission Technique » du SAV consiste à garantir la fiabilité et le bon fonctionnement de l’outil ou matériel de Bureau.



Cette Mission Technique intègre plusieurs services professionnels à savoir :



1 – l’Audit d’impression

2 – Services d’installation des systèmes d’impression

3 – Le Service d’intégration réseau et Formation

4 – Le Service de Maintenance

5 – Le Service Support Expert



La méthode de collecte des informations a un impact considérable sur l’efficacité d’une entreprise. Aussi, la capacité de cette entreprise à réagir aux tendances du marché et à maintenir sa rentabilité dépend de sa manière de partager les informations.



I – AUDIT D’IMPRESSION



L’impression est une tâche omniprésente dans toute entreprise au quotidien. Mais en avez – vous réellement la maitrise ? Les utilisateurs sont ils satisfaits ? Avec une augmentation des coûts de production estimés à environ 30% par an, il est temps que l’audit d’impression vous apporte la solution pour déterminer vos réels besoins.

Le document imprimé reste un vecteur aussi incontournable que peut l’être votre téléphone. Proscrire cela relève presque de l’utopie.

Aujourd’hui, 80% de chefs d’entreprise ne savent pas réellement estimer les coûts de leur infrastructure d’impression ni même comment agir pour les réduire.

Face à la croissance alarmante des dépenses annuelles informatiques consacrées à l’impression, le SAV, peut, par ses compétences d’audit approfondi, vous apporter la réponse à vos préoccupations, par la mise en œuvre d’environnement complètement maitrisé.

L’audit d’impression est composé d’une suite performante de service professionnel, vous permettant d’avoir une vision très précise de votre système actuel et d’en identifier les différents axes d’amélioration pour diminuer les coûts.

L’expertise du SAV vous donne plusieurs niveaux d’analyse et vous apporte la souplesse pour s’adapter à votre contexte et à vos objectifs.



II SERVICE D’INSTALLATION DES SYSTEMES D’IMPRESSION



En souscrivant à un contrat de maintenance, ou à un service professionnel lors de l’achat d’un nouveau produit, les techniciens spécialistes, dans leur mission au quotidien, sont là pour vous apporter toutes leurs connaissances et leur savoir faire, ils planifieront avec vous un calendrier d’installation et valideront avec vous toutes les spécificités liées à la livraison.

Ces mesures spécialistes se chargeront des tests de bon fonctionnement, de la configuration et réaliseront tous les réglages nécessaires pour une utilisation optimale du périphérique d’impression avec une formation opérateur sur les fonctions les plus courantes.



III – SERVICE D’INTEGRATION RESEAU ET FORMATION



Lors du choix de votre solution d’impression par vos spécialistes d’achat, vous avez décidé que celle-ci devait faire partie intégrante de votre réseau d’entreprise.

Mais vous ne maitrisez pas, ou ne pouvez par interrompre vos activités lors de l’installation des solutions d’impression ?

La Mission Technique du SAV fera la mise en configuration (MEC) des solutions logicielles et les connexions. Lors de la MEC de votre matériel, votre technicien réalisera l’installation de la connexion au sein de votre environnement informatique.



Ainsi seront réalisés :



La préparation des systèmes d’impressions ;

L’installation physique de la connexion et / ou du logiciel, selon le cahier des charges connectiques ;

Le paramétrage des différents produits en fonction de votre environnement professionnel ;

La configuration complète d’un ou deux postes de référence ;

Les tests de validation de la solution d’impression ;

Les formations administrateurs et utilisateurs sur les fonctions de base de la solution d’impression.

Et si jamais vous décidez de faire évoluer votre système d’impression par l’ajout d’une carte Fax, d’une solution Scanner, d’un contrôleur graphique ou d’une suite logicielle, ces mêmes spécialistes sauront vous accompagner dans cette démarche.



IV SERVICE DE MAINTENANCE



Si nous définissons la mission technique d’un SAV comme garantie de la fiabilité et du bon fonctionnement de vos systèmes d’impression, c’est grâce aux entretiens périodiques systématiques qui sont réalisés par des techniciens spécialisés de manière préventive, de façon à optimiser la disponibilité de votre outil et vous offrir la meilleure prestation possible.

Selon les produits et les options choisies, le SAV affectera le parc à un technicien spécialisé qui le visitera systématiquement tous les mois pour la maintenance (contrôles des compteurs, nettoyage, réglage, lubrification, mise à jour des systèmes, formations des utilisateurs etc…)

Aussi, en qualité de conseil, le technicien veillera à ce que le matériel soit utilisé conformément aux spécifications et prescriptions du constructeur telles que décrites au manuel utilisateur.



Enfin, le SAV tiendra un carnet de visite (fiche d’intervention technique) sur lequel sera consigné le détail des visites à savoir :

Lieu d’intervention ;

Date et durée de l’intervention ;

Indexe de départ et d’arrivée des compteurs ;

Le type de matériel et son matricule ;

La nature des travaux effectués ;

Un devis prévisionnel s’il y a lieu.



V – SERVICE SUPPORT EXPERT



Un service Support Expert intervient lorsque vous avez besoin, en plus des utilisateurs classiques de votre système d’impression, d’intégrer les produits fournis par votre revendeur à des environnements ou des applications spécifiques.

Cette intégration peut passer par le développement d’outils et d’interfaces informatiques spécifiques qui pourront être programmés pour vous par ces experts.

Cette démarche pourra s’effectuer avant même l’achat de vos produits, dans le cadre d’un échange entre vous, votre interlocuteur et les spécialistes du Service Support Expert.



Mohamed Idrissa BAH

Directeur Général BISS - Multimédias