​La Gambie n’est pas une "république islamique", selon Adama Barrow

Adama Barrow a affirmé que la Gambie était un république, mais pas une "république islamique" comme l'avait décrété en 2015 son prédécesseur Yahya Jammeh, ce qui devrait aboutir au rétablissement de la semaine de cinq jours, le vendredi ne sera plus chômé.



Le nouveau Président gambien Adama Barrow a annoncé samedi une "refonte complète" du gouvernement, mais il a précisé que les services de renseignement continueraient à exister.



Le Président Barrow veut aussi garder le chef de l'armée, le général Ousman Badjie. Il a fait cette annonce lors de sa première conférence de presse depuis son retour jeudi du Sénégal.



"Mon gouvernement examinera tous les domaines et il y aura une refonte complète du système", a assuré M. Barrow.

Concernant l'Agence nationale du renseignement (NIA), considérée comme l'instrument de répression du régime Jammeh, à l'origine de nombreuses arrestations et disparitions, "c'est une institution qui doit continuer mais le nom changera", a indiqué le nouveau chef de l'Etat.



Quant aux forces de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) mobilisées pour contraindre Yahya Jammeh à céder le pouvoir, dont le commandement sénégalais a annoncé une "réduction progressive" des effectifs, "aucune date n'a été fixée" pour leur départ, a déclaré M. Barrow.



