​La présidence dément un tendancieux communiqué attribué à Macky Sall à propos de Joseph Kabila

« Le journal "Le Peuple d'Abord", relayé par les réseaux sociaux, a publié ce 8 juin 2017 un soi disant communiqué attribué à Son Excellence M. le Président Macky Sall, relatif à un message qu'il aurait adressé à Son Excellence M. le Président Joseph Kabila, au sujet de la situation en République Démocratique du Congo.



La Présidence de la République du Sénégal dément catégoriquement cette fausse information dénuée de tout fondement.



La Présidence de la République du Sénégal condamne de la manière la plus ferme une telle manipulation de l'opinion par la diffusion d'une fausse nouvelle de nature à porter atteinte aux relations d'amitié fraternelle entre le Sénégal et la République Démocratique du Congo, et se réserve le droit d'entreprendre toute action. »