Le Conseil d'administration du Port Autonome de Dakar félicite le DG Cheikh Kanté et son staff

A l'issue des travaux, le Conseil d'Administration du Port Autonome de Dakar a adopté, à l'unanimité de ses membres présents, une vibrante motion de félicitations à l’endroit du Directeur Général Cheikh Kanté et l'ensemble du personnel du Port Autonome de Dakar.



Le Conseil d'Administration, convoqué par son Président, s'était réuni le mercredi 31 mai 2017 au siège de la Société Nationale du Port Autonome de Dakar, à l'effet de délibérer sur le rapport de gestion de l'exercice 2016, le bilan Social de l'exercice 2016 et les états financiers de synthèse de l'exercice 2016.



A l'issue des travaux, le Conseil d'Administration, à l'unanimité de ses membres présents, a aussi mis au peigne fin le rapport de gestion de l'exercice 2016, le bilan social de l'exercice 2016, sans oublier les états financiers de synthèse de l'exercice 2016.



Par ailleurs, le Conseil d'Administration a considéré l'évolution très favorable du trafic au cours de l'exercice 2016, en particulier la tendance haussière du transit sur l'hinterland malien confortant le leadership du PAD dans ce domaine avec 70 % du trafic conteneurs et 60 % du trafic conventionnel d'une part et d'autre part, le relèvement notable des activités du Port de pêche.



Les augmentations substantielles du chiffre d'affaires, du résultat net, de la valeur ajoutée et de la capacité d'autofinancement de la société au cours de l'exercice 2016, ont aussi été analysées par le Conseil d'Administration.



Enfin, le Conseil d’administration a aussi engagé le Directeur Général à poursuivre résolument les efforts et actions qui ont permis les résultats probants obtenus en 2016.

