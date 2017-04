​Le Forum du Justiciable recommande aux autorités judiciaires d'accorder la liberté provisoire au maire Bamba Fall

Le Forum du Justiciable a appris avec inquiétude que le Maire Bamba Fall, présentement en détention provisoire souffre d'un diabète sévère. Une maladie qui d'ailleurs lui a valu la semaine dernière une évacuation aux urgences du Pavillon spécial de l'hôpital Principal de Dakar. A cet effet, le Forum du Justiciable conscient que chaque détenu a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'il soit capable d'atteindre.



§ Rappelle aux autorités étatiques que les règles minima pour le traitement des détenus adoptés par le premier congrès des Nations-Unies et les conventions internationales prévoient la possibilité à chaque détenu malade qui a besoin de soins spéciaux, de pouvoir en bénéficier ainsi qu'un traitement convenable dans les meilleurs hôpitaux et le cas échéant, de procéder a son transfert dans les établissements spécialisés.



§ Invite les autorités étatiques d'être très attentif à l'état de santé du maire Bamba Fall et de prendre toutes les mesures nécessaires pouvant améliorer sa santé.



§ Recommande aux autorités judiciaires d'accorder la liberté provisoire au maire Bamba Fall qui, outre le fait que son état de santé est incompatible à la vie carcérale, présente toutes les garanties de représentation en justice. Le Forum du Justiciable tiendra l’état du Sénégal responsable de ce qui arrivera dans les liens de la détention au Maire Bamba Fall.