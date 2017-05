​Le jeune qui avait piraté la puce de Safiétou Thiam du CNLS et son ami condamnés à 2 ans

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné à deux ans ferme, Pierre Babacar Coly le jeune qui avait piraté la puce Orange du docteur Safiétou Thiam, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS). L'un de ses complices, Amadou Biteye a écopé de la même sanction. En revanche le boulanger Ibrahim Diaw a été relaxés.



Les deux condamnés ont été blanchis des faits d'association de malfaiteurs et d'accès frauduleux à un système informatique. Ils sont reconnus coupables de tentative d'escroquerie au préjudice de Dr Thiam et de sa cousine.

Pierre Babacar Coly est également coupable de faux et usage de faux dans un document administratif.



Car, il avait résilié la puce de l'ex-ministre. Puis, il l'a reconduite pour envoyer un message watshapp à l'une des cousines du Dr Thiam en lui faisant croire qu'elle était à l'étranger et avait un besoin pressant de la somme de 2, 8 millions.

Pour ferrer la victime, Pierre lui avait fait croire qu'il ne pouvait pas l'appeler car elle ou plutôt il n'était pas sous rooming.



Avant d'envoyer l'argent, la dame a voulu vérifier en appelant Safiétou Thiam sur un autre numéro. Ainsi, elle a pu découvrir la supercherie et a joué le jeu jusqu'à ce Pierre et ses acolytes tombent dont le commerçant Amadou Biteye et le boulanger Ibrahima Diaw. Ce dernier a été arrêté au moment de retirer l'argent. Mais il a clamé son innocence or 45 puces ont été découvertes chez lui.



Le boulanger a été appréhendé car il avait accompagné Pierre au moment de la résiliation. Pierre l'avait disculpé et le parquet avai requis sa relaxe et 3 ans ferme contre Pierre et Biteye. Auteur : Dakarposte.com

