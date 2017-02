​Le pitbull qui a mordu le fils de Adama Barrow tué par injection

Il avait plongé dans le deuil le nouveau couple présidentiel gambien et jeté l’émoi en Gambie et ailleurs. Au plus haut de la crise post-électorale dans son pays, alors que, réfugié au Sénégal, il se battait pour prendre ses fonctions de président de la République, Adama Barrow est informé qu’un de ses enfants a succombé à l’attaque d’un chien.



SeneWeb a appris que ce chien a été tué « par mesure de précaution ». Il a été éliminé hier, mercredi 1 février, par injection euthanasie par des officiers vétérinaires de la clinique centrale spécialisée d’Abuko. Ces derniers ont assuré que l’animal a été mis au sommeil avant de recevoir la dose mortelle.



Le fils de Barrow se nommait Habib Barrow. Il avait 8 ans. Il était le garçon de la deuxième épouse du nouveau président gambien, qui est polygame (il a deux femmes). L’accident a eu lieu le 15 janvier. L’enfant est décédé le lendemain, trois jours avant la prestation de serment du successeur de Jammeh. Une cérémonie qui s’est déroulée à l’ambassade de la Gambie à Dakar; le président sortant refusant, à ce moment-là, de quitter le pouvoir.