​Législatives 2017 : BBY gagne à Tivaouane avec 59.689 voix devant "Wattu Sénégal" (21.228)

(APS) - Le scrutin législatif du dimanche 30 juillet dernier a été remporté par la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY, mouvance présidentielle) par 59.689 voix devant "Wattu Sénégal" qui a obtenu 21.228.



Ces résultats ont été publiés mardi soir par la commission départementale de recensements des votes présidée par le président du Tribunal d’instance de Tivaouane, Ibrahima Baldé.



Le Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) arrive en troisième position avec 14.129 voix, suivi de la coalition "Manko Taxawu Sénégal" (10.842 voix), de la convergence patriotique pour la justice et l’équité/Naay Leer (5.119 voix) et de "Sunu Natangué Réw/rassemblement pour la dignité et la prospérité" (1.042 voix).



La commission qui évalue le taux de participation à 59, 37% rappelle que 125.783 votants ont été recensés dans un département crédité de 211.847 électeurs inscrits. 630 bulletins ont été déclarés nuls et 124.667 suffrages valablement exprimés comptabilisés.