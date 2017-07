​Legislatives 2017 : Candidats, pourquoi refusez-vous de prôner la paix à la place de la violence ?

En cette période de campagne électorale pour les élections législatives, les populations du pays de la ‘’téranga’’ sont hantées par les actes de violence que commettent les partisans des candidats tous camps confondus. A chaque fois qu’un camp rencontre son adversaire sur le terrain, l’intifada se déclenche avec comme conséquence, de multiples blessés.

Que veulent-ils ? Que cherchent-ils ? Que désirent-ils pour nous citoyens de ce pays ? Que veulent-ils léguer à nos enfants ?



Que des interrogations qui ne cessent de tarauder l'esprit des personnes responsables de ce pays qui regardent impuissants, l’état actuel de notre Sénégal. Qui regardent impuissants ces politiciens détruire le Sénégal en mettant la violence au-devant dans leurs actions. Ces politiciens qui ne posent jamais d’actes concrets pour le bien-être des populations alors qu’ils demandent en retour, que ces dernières leur accordent leurs voix. Et ils ne sont pas sans savoir que les détenteurs de ces voix, réellémént, en ont assez de ces querelles et ces violences qui hantent leur quotidien.



Y en a marre des violences à chaque campagne



La population en a marre de ces violences qui ne cessent de se répéter à chaque campagne, que ce soit pour les législatives, la présidentielle voire les locales.



Pourquoi, candidats, lors de vos rencontres avec vos partisans ou lorsque vous prenez la parole dans les médias, vous ne demandez pas à vos adeptes de mettre une croix sur la violence, ne prônez pas la non-violence lors de vos sorties ? Non, vous ne le faites pas, vous n’avez pas cette ambition de battre campagne et de vaincre dans la paix. Non, vous ne le faites pas, car ce qui vous intéresse, ce n’est pas le bien-être des Sénégalais. Vous ne vous souciez que de votre intérêt, quitte à ce que la liberté, la quiétude des autres soient mises au péril.



Vous politiciens, vous ne désirez qu’être à la chaise que vous voulez, et ce, au détriment d’autrui. En cette période de campagne pour les législatives, les populations vivent dans la hantise de se faire violenter par vos partisans. Savez-vous que dès que vous mettez le pied dans un quartier, les riverains se cachent, mette à l'abri leurs enfants et prient Dieu, afin que vous repartiez sans laisser de blessés dans leur coin.



Vous politiciens, vous avez transformez l’espace public en un champ de bataille. Vous ignorez la demande des populations qui réclament à chaque fois, des campagnes et des élections apaisées, alors que tout en souhaitant leurs votes, vous n'en faites qu'à votre tête.



Vraiment, le politicien de mon pays est égoïste au point de mettre la vie de ces concitoyens en danger.

Y en a marre des violences électorales !!!



En tant que jeune je refuse la violence

Pensez-vous à l’intérêt des Sénégalais, vous la jeunesse du pays? Elle me dira certainement oui, et c’est la raison pour laquelle, on bande des muscles et livre des batailles partout où l’on passe. Permettez-moi de rire-faute de pouvoir pleurer, avant de vous répondre par la négation.



Non, non, non, vous ne pensez à rien quand vous suivez ces soi-disant candidats qui une fois à l’hémicycle où à la place qu’ils convoitent, ne seront pas la voix des sans-voix. Mais ils connaîtront à suffisance la ...voie qui mène à leurs poches. Vous jeunesse, ne pensez pas à votre bien-être, ni à celui de votre famille, ni à celui de la nation. Vous accomplissez juste les désirs des autres comme des robots. Vous vous battez, vous violentez des innocents, pour élire une personne.



Au lieu de faire recours à des coups pour donner à vos candidats ce qu’ils désirent, vous, les jeunes de mon pays, demandez-leur de poser des actes qui charmeront les Sénégalais afin qu’ils les choisissent. Demandez leur plutôt d’accompagner le peuple à résoudre ses problèmes liés à l’éducation des enfants, le sous-emploi, la cherté de la vie pour ne citer que cela. Mais j’oubliais, vos candidats ne sont pas assez outillés, en plus ils ne sont pas motivés par le bien-être des popumlations mais plutôt par une place à l’hémicycle.



Jeunesse de ce pays, vous devez refuser d’être des pantins pour les politiciens. Dites non à la violence, optez pour l’intérêt commun au détriment de l’intérêt individuel. Ne vous armez pas pour donner des coups à votre prochain. Que comprendre donc de cette habitude qu’à développée la jeunesse de mon pays, pour obtenir ce qu’elle veut ?

Jeunesse de mon pays, réveille-toi, dis non à la violence !



Politiciens, vous gérer la cité dans la violence, quelle honte



Chers politiciens vous faites honte, comment pouvez-vous gérer la cité dans la peur et la violence des populations ? A la place des bonnes idées, des réalisations à féliciter pour la sécurité, l’éducation, l’amélioration des conditions de vie de vos concitoyens…, vous proposez de gérer la cité par la violence. Vous n’avez pas honte d’utiliser vos jeunes afin de régler vos comptes contre vos adversaires politiques dans la bassesse, sur le terrain de l'insulte et de la diffamation.



C’est pour défendre les intérêts du peuple que vous êtes sur le terrain, alors, pourquoi vous n’attendez pas les pierres et gourdins pour l’amour de ce peuple que vous souhaitez représenter. Ah ça, jamais, vous êtes trop bien placé pour cela. Ou vous êtes trop peureux pour faire face aux problèmes que vous créez. Vous êtes les premiers à fuir en cas de coup dur avec vos gardes du corps et vos rutilantes voitures.



Chers candidats, prônez la paix, la sécurité… au lieu de faire livrer batailles à vos partisans. Et de vous faire exfiltrer par vos bodyguard, pour ne pas dire que vous prenez la fuite, au moment des hostilités.

Et je vous demande chers politiciens, chers candidats, chères autorités, qu’avez-vous donc donné à ce pays, à ce peuple qui vous a toujours offert ce que vous désirez ?





Fanta DIALLO BA