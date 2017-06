​Législatives 2017 : Sondage sur les têtes de liste, Abdoulaye Wade perd la cote

A quelques semaines des élections législatives prévues au mois de juillet, votre site préféré a tenu à faire un sondage sur certaines têtes de liste des coalitions qui iront en campagne



La réponse nette et tranchée, ne s’est pas fait attendre à la question de savoir : Etes-vous pour Abdoulaye Wade tête de liste de la coalition gagnante Wattu Sénégal ?



Les internautes au nombre de 2255 ont apporté une réponse, à savoir :

Oui : 38,23%

Non : 54,32%

Sans Avis : 7,45%



Est-ce à dire que le pape du Sopi n’en est plus à ses années de gloire où il était plébiscité un peu partout au Sénégal. En effet, Me Abdoulaye Wade puisque c’est de lui qu’il s’agit, ne semble plus jouir de sa cote d'antan même si test grandeur nature, le vrai celui-là, ce sera le 31 juillet 2017, au soir du vote .