​Les 10 secteurs d’avenir en Afrique, qui feront les millionnaires de demain

L’économie a changé de moteur. Après les matières premières, c’est l’essor de la classe moyenne et la révolution numérique qui boostent le continent. La moitié des pays aux plus fortes croissances au monde sont africains. Dans cet article, On va partager avec vous les opportunités d’affaires sur le continent qui feront plus de millionnaires.





1) L’énergie solaire



L’énergie solaire est l’une des ressources naturelles les plus abondantes de l’Afrique. La plupart des régions d’Afrique sub-saharienne jouissent de plus de 300 jours de soleil libre donnée par Dieu chaque année.



Pourtant, plus de 600 millions de personnes sur le continent, en particulier dans les zones rurales, ne disposent pas accès à l’électricité fiable. Dans la plupart des villes, des pannes d’électricité sont le quotidien et les gens souvent comptent sur des moteurs à essence ou à diesel.



L’énergie solaire est gratuite, absolument propre et abondante. Et elle offre la meilleure alternative pour les gens dans les régions éloignées de l’Afrique qui sont hors de portée des réseaux électriques.



Fait intéressant, certains entrepreneurs intelligents relèvent le défi de l’éclairage en Afrique à travers l’énergie solaire, et sont très susceptibles de se joindre au club des millionnaires en 2016.



Voici quelques exemples intéressants…



Hors – réseau électrique, un fournisseur d’énergie solaire en Tanzanie a récemment eu 25 millions $ auprès d’investisseurs internationaux et a remporté une subvention de 5 millions $ de l’USAID. La société est déjà en bonne voie pour fournir de l’énergie solaire pour 1 million de foyers en Afrique orientale en 2017 et s’est récemment élargi au Rwanda.



M-KOPA, qui fournit des systèmes d’énergie solaire «pay-as-you-go» a attiré des investissements allant jusqu’à 40 millions $. Cette entreprise basée au Kenya a déjà fourni l’énergie solaire à près de 300.000 foyers au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.



2) Agro-alimentaire



L’Agrobusiness est la mine d’or inexploitée de l’Afrique, et une source potentielle importante de millionnaires en 2016.



Selon un rapport de la Banque mondiale, l’industrie agro-alimentaire de l’Afrique à une valeur de 1 milliard de milliards $ en 2030.



Avec plus de 60% des terres arables non cultivées dans le monde, les sols fertiles, la main-d’œuvre abondante, et toute l’année du soleil, l’Afrique sub-saharienne a certainement le potentiel pour devenir le plus grand exportateur mondial de produits alimentaires.



Même si l’Afrique décide d’ignorer les marchés d’exportation, un milliard d’habitants du continent offre un marché énorme et prêt pour l’agro-industrie.



Pourtant, chaque année, les pays africains importent plus de 70% du blé consommé, plus de 300.000 tonnes de poulet et dépensent plus de 10 milliards $ sur les céréales importées, en particulier le riz.



Fait intéressant, plus d’entrepreneurs africains puisent dans les vastes opportunités dans le marché de l’agro-alimentaire de l’ Afrique.



Et avec les impacts de l'effondrement des prix du pétrole brut en 2016, les géants agro-alimentaires comme le Nigeria et l’Angola sont enfin entrain de mettre un fort accent sur l’agro-industrie comme un moyen de diversifier leur économie. Cela signifie que les gouvernements de ces pays sont maintenant plus ouverts et appuient les initiatives agroalimentaires.



3) Smartphones



Devinez quoi? Il se vend à peu près à 129 $, et il se vend comme des petits pains.



L’Afrique est actuellement le deuxième marché à plus forte croissance pour les téléphones mobiles, après l’Asie. Cependant, la première vague de la révolution de la téléphonie mobile en Afrique est presque terminée.



Ces jours-ci, les consommateurs africains cherchent à abandonner la ‘première génération’ de téléphone pour les smartphones. Il n’est donc pas surprenant que la croissance de la technologie et de la mode sur le continent présente maintenant un marché de plusieurs milliards de dollars pour les smartphones.



Cependant, la plupart des appareils « nouvelle génération » smartphones comme l’iPhone, Blackberry et Samsung sont assez cher pour l’Africain moyen. Cela a créé une énorme opportunité pour les smartphones à bas prix.



Mieux encore, beaucoup de ces smartphones sont construites sur le système d’exploitation Android, ont des caractéristiques similaires à celles des smartphones «haut de gamme» et la plupart sont tout aussi élégamment conçus.



Au cours des dix-huit derniers mois, plus d’une douzaine de marques à bas prix smartphones ont fait ses débuts sur le marché africain. Compte tenu du potentiel de marché de ces téléphones, ils vont très probablement faire plus de millionnaires pour les entrepreneurs derrière eux.



4) Accès Internet



Le marché de l’Internet en Afrique est d’une valeur de plusieurs milliards de dollars.



Pas étonnant que les géants technologiques comme Google et Facebook se battent pour améliorer l’accès Internet à des millions d’Africains. Google’s Project Loon and Facebook’s Free Basics ne sont que deux des nombreuses initiatives audacieuses pour connecter l’Afrique.



Cependant, certains entrepreneurs africains intelligents font déjà des mouvements impressionnants pour conquérir le marché de l’accès Internet.



Un exemple est ‘BRCK’ une entreprise de démarrage au Kenya qui a créé un dispositif de modem Internet robuste qui est conçu pour les environnements difficiles avec connexion Internet limitée et l’électricité. Le modem peut jongler entre Ethernet, WiFi, 3G et 4G, et est livré avec huit heures de vie de sa batterie.



Cette invention d’inspiration africaine a déjà vendu des milliers d’unités dans 54 pays, même dans des pays lointains comme l’Inde. Leurs principaux clients sont les écoles.



Récemment, BRCK a recueilli 3 millions $ en financement des investisseurs pour étendre la portée de ce dispositif étonnant. Les entrepreneurs derrière auront sûrement le sourire courant 2016.



5) L’éducation



Les jeunes talents de l’Afrique sont les plus ignorés et peu aidés.



Avec l’une des populations les plus jeunes du monde (plus de 50% des Africains ont moins de 31), le continent est riche de talents créatifs et novateurs. Cependant, le manque d’accès à une éducation de qualité est une grave menace pour le capital humain de l’Afrique.



Actuellement, un couple d’entreprises et d’initiatives intéressantes ont eu des succès remarquables car elles abordent les problèmes d’éducation en Afrique.



Bridge Academies (au Kenya et en Afrique orientale) et les Omega Schools (au Ghana et en Afrique de l’ Ouest) ont construit un modèle d’éducation incroyable d’écoles primaires à faible coût qui permettent aux élèves de payer moins de 1 $ par jour pour les frais de scolarité.



Une autre entreprise intéressante sur l’éducation sur la scène africaine est Andela. Grâce à son programme de formation gratuit et très rigoureux, Andela développe des talents africains prometteurs dont les meilleurs développeurs de logiciels qui sont engagés sur les goûts de Microsoft et d’autres géants de la technologie aux Etats-Unis et en Europe.



Ce modèle d’affaires intéressant est appelé «talent-as-a-service».



Andela a récemment attiré 10 millions $ en investissements et est en bonne voie pour former les développeurs de logiciels africains environ 100.000 de classe mondiale sur dix ans.



6) L’art Africain



Combien pensez-vous que l’art africain vaut ces jours-ci?



Vous serez surpris.



En Novembre 2014, une collection d’art africain antique du Mali, le Gabon, le Congo et le Libéria a été vendue à New York chez Sotheby pour un prix record de 41 M $. Ceci est la plus grande somme jamais réalisée de la vente d’art africain aux Etats-Unis.



Pas trop longtemps, un ensemble de sculptures en bois par l’artiste nigérian Ben Enwonwu vendu à Londres pour plus de 500.000 $, trois fois le prix attendu.



New World Map, la sculpture d’El Anatsui, l’artiste ghanéen, vendue pour environ 767.000 $ en aluminium et le cuivre, l’un des prix les plus élevés jamais adjugée par le travail d’un artiste africain indigène.



Après des décennies de négligence, les deux œuvres anciennes et contemporaines de l’art africain attirent des prix élevés dans les principaux marchés de l’art du monde.



En 2016, plus d’investisseurs et de collectionneurs seront à l’écoute de la demande pour l’art africain, et plus de millionnaires seront dans le processus.



7) Commerce de détail



En Avril 2016, le Mall of Africa ouvrira en Afrique du Sud. Ce massif de 131.000 mètres carrés d’espace commercial est le plus grand centre commercial d’Afrique jamais construit en une seule phase.



Récemment, le Two Rivers Mall a ouvert à Nairobi, au Kenya. Il est le plus grand centre commercial de son genre en Afrique orientale.



A travers le continent, les deux marques de supermarchés locaux et internationaux comme Shoprite, Game, Checkers, Woolworths, Edgars and Spar se développent et se bousculent pour chaque pouce d’espace disponible dans les achats et le développement des infrastructures de vente au détail.



Fait intéressant, la bataille pour la suprématie de détail en Afrique est passé des chaînes de vente au détail physiques.



Les géants de commerce électronique comme Konga et jumia ont augmenté de façon impressionnante au cours des dernières années. Les deux entreprises de vente au détail basés sur Internet ont maintenant une valeur combinée de plus de 1 milliard $.



En fait, le champ de bataille pour le marché de détail de l’Afrique est en mouvement au-delà des rivages du continent. Les nouveaux entrants de commerce électronique comme Mall of Africa et Shop to my Door, il est maintenant possible pour les Africains de magasiner directement auprès des détaillants aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Chine.



Incroyable!



L’Afrique est aujourd’hui l’un des marchés de détail en plus forte croissance dans le monde. Une croissante de la classe moyenne, l’augmentation du pouvoir d’achat local, et un boom du nombre de travailleurs expatriés alimentent la tendance d’achats sur le continent.



8) Applications et services en ligne



Il y a une révolution numérique en Afrique. Ces jours-ci, de nombreux services ont maintenant une application ou vont en ligne. L’économie numérique de l’Afrique est en croissance très rapide.



Ces jours-ci, il existe presque une application ou un service en ligne pour tout ce que vous voulez.



Si vous êtes à la recherche d’un hébergement en hôtel adapté au Nigeria, Hotels.ng et Jovago.com sont maintenant les plus grands services en ligne dans le secteur de la réservation d’hôtel. Récemment, Hotels.ng a attiré un investissement de 1,2 M $.



Si vous voulez regarder des films africains à la volée, il y a une application pour ça. IrokoTV est une application qui vous donne accès à plus de 5,000 films africains sur votre téléphone mobile.



En Janvier 2016, IrokoTV a eu un montant supplémentaire de 19 millions $ en financement pour étendre sa présence à travers l’Afrique.



Si vous souhaitez commander des pièces sur mesure, sans avoir à courir auprès des artisans ou vous soucier de la qualité, il y a un service en ligne pour cela aussi. Showroom.ng est une start-up du Nigeria qui change la façon dont les gens achètent des meubles dans la plus grande économie de l’Afrique.



En 2016, plus d’applications et services en ligne seront lancés à travers l’Afrique pour résoudre les problèmes et apporter de la valeur. Et plus de millionnaires sertiront dans ce processus.



9) Solutions de paiement



Chaque année, en Afrique, plus de 100 milliards $ dans les transactions sont toujours fait en espèces. Cela pose une énorme et lucrative opportunité des services financiers pour les entrepreneurs avertis.



Depuis que M-Pesa a été introduit en Afrique de l’Est, le transfert d’argent sur mobile et son service de paiement a été phénoménale au Kenya et en Tanzanie, où la plate-forme gère plus de 200 millions de transactions de personne à personne chaque année.



Dans d’autres régions d’Afrique, il y a une énorme bousculade pour le prochain service de transfert d’argent et de paiement.



Rien qu’au Nigeria, plusieurs entreprises prometteuses se bousculent pour dominer la plus grande économie de l’Afrique. Certains des prétendants sont Paga, PayAttitude, SimplePay et PayWithCapture.



Il y a moins de six mois, Paga a attiré un investissement de 13 millions $ pour étendre ses activités à l’intérieur et en dehors du Nigeria.



Les solutions de paiement seront des opportunités à surveiller en 2016.



10) Immobilier



Le marché immobilier de l’Afrique est d’une valeur estimée à des multi-milliards de dollars, et plusieurs nouveaux millionnaires vont construire leurs fortunes sur ce marché.



Dans presque tous les coins du continent, des projets immobiliers voient le jour. Les plus grandes attractions sont des hôtels de grande hauteur et les immeubles de bureaux, les résidences et appartements, et les centres commerciaux.



Rien qu’au Nigeria, il y a un manque à gagner de 17 millions d’unités de logement, avec une exigence de financement de $ 363 milliards.



Dans la capitale de l’Angola, Luanda, les premiers loyers de bureaux sont parmi les plus élevés au monde à 150 $ US par mètre carré par mois.



Au Mozambique, les prix immobiliers dans les ports, en particulier pour les entrepôts, sont l’un des plus chers de l’Afrique.



Les principaux marchés de l’immobilier sont l’Angola, le Nigeria, l’Egypte, le Mozambique, l’Afrique du Sud et au Kenya. Tous ces pays connaissent un boom de l’immobilier comme jamais auparavant dans l’histoire.



La grande et jeune population de l’Afrique, une classe moyenne en pleine expansion, l’urbanisation croissante, l’afflux d’expatriés et les entreprises multinationales sont les principaux moteurs de la demande tant pour l’immobilier commercial et résidentiel.



Source : panafricain.tv