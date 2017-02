Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici ​Les personnes impulsives seraient les plus infidèles, selon une étude…Explications! Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Février 2017 à 09:18 | | 0 commentaire(s)|

Plusieurs chercheurs essaient de comprendre le phénomène de l’infidélité dans les couples. Ils veulent savoir pourquoi certaines personnes n’arrivent pas à se stabiliser dans une seule relation. Ces individus ressentent le besoin de tromper leurs partenaires pour diverses raisons.



Parmi ces nombreuses raisons, on pourrait citer la honte de réaliser certains de leurs fantasmes avec leurs partenaires ou encore le refus de leurs compagnes ou de leurs compagnons d’assouvir ou de répondre à leurs fantasmes.



D’autres hommes deviendraient infidèles parce qu’ils trouveraient leurs femmes trop vielles ou ayant un physique peu attirant avec le temps.





Ainsi une enquête a été menée sur un groupe de personnes par les chercheurs de l’Université de Queensland en Australie. Ils ont découvert que les personnes impulsives sont les plus infidèles. Ainsi, les personnes qui ont un caractère très impulsif pourraient tromper leurs partenaires dans un excès de colère et après regretter leurs actes.



De plus, les hommes ou les femmes qui ont eu beaucoup de partenaires avant de se marier, pourraient également tromper plus facilement leur épouse ou leur époux. Aussi, plus une personne aura beaucoup de pression dans son couple, plus elle aura tendance à vouloir chercher une escapade amoureuse pour faire passer le stress.



En outre, certaines personnes qui ont un mari ou une femme trop occupé pour prendre soin d’eux, chercheront à avoir une relation extraconjugale pour trouver de l’affection ailleurs. En effet, ces personnes se sentent délaissées dans leurs relations amoureuses.



