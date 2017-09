​Les recommandations de Macky Sall aux députés de Benno Bokk Yakaar

Au cours de celle-ci, il a d’abord félicité les parlementaires, avant de désigner Moustapha Niasse comme le candidat à la présidence de l’Assemblée nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Pour le reste, les députés vont travailler à choisir, d’un accord commun, le président du groupe parlementaire, les vice-présidents, les secrétaires élus et le questeur. Au cours de la rencontre, le président Macky Sall a mis les nouveaux députés devant leurs responsabilités, rappelant la mission qui leur est dévolue pour le grand bien du pays et des Sénégalais. Et pour cela, pense-t-il, ils doivent travailler « en bonne intelligence » avec l’Exécutif.





