​Lutte contre le terrorisme : La Police sénégalaise dévoile ses "armes" de communication avec la population

« Nous recevons des gens dans nos bureaux ; nous avons un site web, nous avons une page Facebook et une adresse électronique. Tous ces moyens de communication ont été mis en place par la Police nationale pour permettre à la population de nous communiquer les informations », a informé la porte-parole de la Police mardi sur Rfm.



La Commissaire, qui note que « le travail n’est pas facile parce que la dénonciation cause un peu problème à la population », rassure : « tout ce qui est envoyé à la Police passe par l’anonymat. Vous n’avez pas besoin de dévoiler une identité ».



Mme Tabara Ndiaye qui indiqué que toute la population est concernée par la question de la sécurité, relève que la police fait son travail de manière constante. « Nous faisons notre travail de tous les jours, de façon constante, nuit et jour. Partout à Dakar, vous trouvez des forces de sécurité, déterminées…»



« Nous allons redoubler d’efforts et en faire davantage. Nous ne dormons pas », a ajouté la porte-parole de la Police.







La rédaction de leral.net