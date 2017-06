​Macky Sall demande la poursuite des actions concertées visant le retrait intégral des « enfants de la rue »

(APS) – Le chef de l’Etat, Macky Sall a demandé au gouvernement, mercredi en Conseil des ministres, de "poursuivre la campagne nationale de communication ainsi que les actions concertées visant le retrait intégral des enfants de la rue".



Macky Sall a également demandé la poursuite de la lutte "contre la maltraitance et le travail des enfants, de même que les agressions et autres violences à leur encontre", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Lors de cette réunion, le président de la République a entamé sa communication "autour de la protection des personnes vulnérables, des droits et du bien-être des enfants".



Le chef de l’Etat a saisi l’occasion de la célébration de la 29e édition de la Semaine nationale de l’Enfant, pour "réaffirmer la priorité qu’il accorde à la mise en œuvre consensuelle du plan d’actions issu de la Stratégie nationale de Protection de l’Enfant, en particulier la santé maternelle et infantile, la scolarisation et l’éducation des enfants".



Il a invité le gouvernement à "mieux encadrer les interventions des organisations, associations et bonnes volontés, dans le secteur de l’enfance, à évaluer le dispositif institutionnel de protection des enfants, et à finaliser le projet de Code de l’Enfant".