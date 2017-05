​Macky Sall dépoussière Abdourahmane Sow (75 ans), ancien ministre d’Abdou Diouf

Au sortir du Conseil des ministres du mercredi 10 mai et au titre des mesures individuelles, le Président de la République a nommé Abdourahmane SOW, ancien Ministre, Président du Conseil d’Administration de l’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC) .



Amadou BOCOUM est aussi nommé Directeur général de l’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC).



D'après Wikipedia, Abdourahmane Sow est un homme politique sénégalais qui fut plusieurs fois ministre sous la présidence d'Abdou Diouf, notamment ministre de l'Intérieur. Il est né le 14 mars 1942 à Cambérène.



En 1995, il devient ministre de l'Intérieur dans le troisième gouvernement de Habib Thiam, en remplacement de Djibo Leyti Kâ. Le général Lamine Cissé lui succède en janvier 1998.



En 1998,Abdourahmane Sow est nommé ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat dans le gouvernement de Mamadou Lamine Loum.



Après avoir été ministre socialiste pendant plusieurs années, il est élu député libéral de Louga à l'Assemblée nationale, dont il a été le quatrième vice-président.



