​Macky Sall exhorte les Lionnes à redoubler d'efforts pour terminer l'Afrobasket de la plus belle des manières

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Août 2017 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

Vous venez de vous qualifier pour la finale de l'Afrobasket 2017 et pour la prochaine Coupe du monde en 2018.



Vous avez créé un moment de joie immense pour tout le peuple sénégalais.

Je vous félicite pour cette belle victoire, pour votre combativité mais aussi pour la solidarité dont vous avez fait montre.

J'encourage l'équipe Mozambicaine et toutes les autres équipes qui ont participé à ce tournoi.



Je vous exhorte à redoubler d'efforts pour terminer ce tournoi de la plus belle des manières afin de continuer à vous hisser au sommet du basket africain.



Félicitations et bonne chance pour la finale.

