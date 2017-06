​Macky Sall fait un plaidoyer pour l’autosuffisance du Sénégal en lait et en produits laitiers

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juin 2017 à 11:33



Le Président Macky Sall qui a réuni le Conseil des Ministres, mardi 6 juin 2017, à 8 heures 30 minutes, au Palais de la République , Macky Sall fait un plaidoyer pour l’autosuffisance du Sénégal en lait et en produits laitiers



Macky Sall a a tenu à rappeler l'importance primordiale qu'il accorde à l’autosuffisance du Sénégal en lait et en produits laitiers, ainsi qu’à la consolidation d’une véritable industrie laitière, compétitive, de qualité et créatrice d’emplois, le Président de la République demande au Gouvernement de veiller à la mobilisation de moyens financiers, scientifiques et techniques, et à l’ancrage durable d’un système moderne de collecte et de conservation, dans les sites de production, en particulier dans la zone sylvo-pastorale.



En outre, le Chef de l’Etat a aussi indiqué au Gouvernement la nécessité de la mise en place d’un cadre incitatif approprié, en vue de soutenir le développement des entreprises locales de production et de transformation de produits laitiers, et de promouvoir davantage la consommation intérieure de la production nationale, à travers la mise à contribution des réseaux de la grande distribution, de plus en plus présents à Dakar et dans certaines régions.



Abordant la consolidation du secteur de l’Elevage, le Chef de l’Etat a aussi félicité Aminata Mbengue Ndiaye le Ministre de l’Elevage et des Productions animales, l’ensemble des éleveurs et autres acteurs du secteur, pour les performances remarquables réalisées ces dernières années, en matière de production, de renforcement et de diversification des filières.

