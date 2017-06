​Macky Sall félicite Mouhamadou Moudjitaba DIALLO, et Mame Diarra NGOM en Conseil des ministres

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Juin 2017

En Conseil des Ministres, le mercredi 31 mai 2017, à 11 heures, au Palais de la République, Macky Sall a tenu à féliciter officiellement également les Sénégalais Mouhamadou Moudjitaba DIALLO, qui vient de remporter, avec brio, le premier prix du Concours international de mémorisation et de récitation du Coran organisé en Malaisie, et Mame Diarra NGOM, classée 3ème dans la catégorie fille.



Toutefois, après avoir magnifié la qualité des enseignements dans les écoles coraniques, le Chef de l’Etat a aussi indiqué au Gouvernement « l’impératif d’intensifier le déploiement national du Programme de Modernisation des Daara, en impliquant toutes les parties prenantes ».



Le Chef de l’Etat a aussi présenté ses meilleurs vœux à la Oumma Islamique, à la communauté musulmane du Sénégal, en ce mois béni de Ramadan, période de pénitence, de pardon, de communion, de solidarité et de ferveur religieuse.

