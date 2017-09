​Mankeur Ndiaye : « La dynamique diplomatique engagée depuis cinq ans sera poursuivie et accentuée par mon frère et ami, Sidiki Kaba »

Mankeur Ndiaye, l’ancien ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a tenu à remercier le président, Macky Sall qui lui a « accordé sa confiance » lui a « permis de porter la voix du Sénégal pendant cinq (5) années ».





« Je sors de la passation de service avec un sentiment de satisfaction. Je remercie d'abord et avant tout, très vivement, le Président de la République, Son Excellence Macky SALL. Il m'a accordé sa confiance et m'a permis de porter la voix du Sénégal pendant cinq (5) années. Le Président SALL, je puis en témoigner, est un homme profondément attaché à l'intérêt supérieur du Sénégal, respecté par les leaders du monde. », a dit Mankeur Ndiaye dans un message daté ce 14 Septembre 2017.



Avant d’ajouter : « la dynamique diplomatique engagée depuis cinq (5) ans sera poursuivie et accentuée par mon remplaçant, mon frère et ami, le Ministre Sidiki KABA, qui est un homme compétent et engagé. Je voudrais remercier mes collègues du Ministère. Il ne faudrait surtout pas oublier que je suis de cette Maison et j'y reste en tant que fonctionnaire à la disposition du Chef de l'Etat et du nouveau ministre.



