​Mankeur Ndiaye : « Les présidents Macron et Macky Sall ont dégagé des perspectives de coopération bilatérale sur le pétrole, le gaz, la lutte anti-terroriste et l’accord de Paris » Recevant à Dakar, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian en visite au Sénégal, Mankeur Ndiaye a annoncé que les présidents Emmanuel Macron et Macky Sall ont dégagé des perspectives importants de coopération bilatérale entre la France et le sénégal notamment sur le pétrole, le gaz, la lutte anti-terroriste et l’accord de Paris sur le climat.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2017 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|





