​Manko Wattu Sénégal décline l’invitation de Macky Sall sur le processus électoral

Le front Manko Wattu Sénégal a préféré décliner l’invitation du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Abdoulaye Daouda Diallo qui avait conviée la coalition à une rencontre avec le président de la république Macky Sall au palais de la république afin de discuter des tenants et des aboutissants du processus électoral.



Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique Abdoulaye Daouda avait envoyé une lettre au front Manko Wattu Sénégal pour l’inviter à une rencontre avec Macky Sall à 16 heures au Palais. Mais, la coalition Manko Wattu Sénégal qui s’est réunie hier jeudi a décliné l’invitation et à la place va se réunir au siège du Grand Parti ce vendredi à 15 heures 30.



Déjà, la 24 janvier 2017, Mamadou Lamine Diallo, la Coordonnateur de Mànkoo Wàttu Senegaal avait tiré à boulets rouges sur Abdoulaye Daouda Diallo en l’accusant « encore une fois de plus, à la crédibilité du processus électoral devant mener le Sénégal à des élections législatives transparentes ».



« En effet, Abdoulaye Daouda Diallo a décidé de faire siéger dans le comité de veille électorale qui vient d’être mis en place, des personnes qui n’y ont pas droit en violation des principes arrêtés en commun y compris la loi électorale qui vient d’être votée par l’Assemblée nationale. Il a ainsi inventé un quatrième pôle dit des Indépendants à l’insu de l’Opposition et des Non alignés, pôle taillé sur mesure pour des personnes chargées d’exécuter ses basses besognes. La notion d’indépendants, inscrite dans la loi électorale, est très précise. Elle désigne explicitement les citoyens qui n’appartiennent à aucun parti politique. Or celui qui prétend représenter les indépendants, désigné par Abdoulaye Daouda Diallo en personne, dirige un parti politique officiellement reconnu. Il ne peut donc, aux yeux de la loi, être dans le comité de veille pour le compte des Indépendants. Le ridicule ne tue pas », avait dit Mamadou Lamine Diallo.



Pour Manko Wattu Sénégal, « depuis 25 ans, la tradition veut que ces trois types d’acteurs politiques soient reconnus dans les discussions concernant le processus électoral : le pouvoir en place appelé Mouvance présidentielle, l’Opposition, et ceux qu’on appelle les Non-alignés. La dernière Commission technique de réforme du code électoral n’a pas dérogé à cette tradition ».



C’est pourquoi Manko Wattu Sénégal, estime que « ces pratiques inacceptables de Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo sont la preuve éclatante qu’il ne peut pas être le ministre chargé d’organiser les élections législatives. Le FDS/MWS réaffirme sa position de la nécessité de nommer une personnalité neutre et consensuelle pour organiser les élections législatives dans le respect du calendrier républicain ».



Massène DIOP Leral.net