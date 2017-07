​Mankoo Taxawu Senegaal fustige "la gestion solitaire, vicieuse et dictatoriale du fichier électoral » Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juillet 2017 à 16:14 | | 2 commentaire(s)|

(APS) - La coalition Mankoo Taxawu Senegaal fustige "la gestion solitaire, vicieuse et dictatoriale du fichier électoral et de la carte électorale" par les services du ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique.



Elle invite ainsi les autres coalitions de l’opposition à mettre en place un large front pour la régularité du processus électoral, selon Ass Babacar Guèye, coordonnateur de la commission nationale en charge des opérations électorales.



Lors d’une conférence de presse "sur les anomalies du processus électoral", il a expliqué qu’"aujourd’hui encore, les vieilles pratiques refont surface".



"En effet, en application des dispositions réglementaires des articles L11 et L66 du code électoral, la carte électorale devrait être à la disposition des listes de candidatures depuis le 29 juin, c’est-à-dire 30 jours avant le scrutin. Mais en lieu et place nous sommes renvoyés auprès des préfets, sous-préfets et maires pour disposer de manière fractionnée dudit document", a t-il dit.



En ce qui concerne le fichier électoral, la commission en charge des opérations électorales de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal a noté que "la liste des électeurs par bureau de vote devait être remise quinze jours au moins avant la date du scrutin aux candidats".



"Cela signifie que ces documents devrait être à notre disposition depuis le vendredi 14 juillet et ce n’est point le cas à ce jour", a déploré Ass Babacar Guèye.



Mankoo Taxawu Senegaal "récuse rigoureusement le ministre partisan Abdoualye Daouda Diallo pour l’organisation des élections du 30 juillet".



Elle "lance un vibrant appel à toutes les autres coalitions de l’opposition ainsi qu’aux forces vives de la société civile pour la mise sur pied d’un large front pour la régularité et la transparence du processus pour garantir un climat de paix, gage d’une bonne organisation du scrutin du 30 juillet 2017".

