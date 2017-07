​Mbao: une bande d’agresseurs pourchassée, l'un repêché d'un puits

Une bande d’agresseurs qui opérait ce vendredi tard dans la nuit au croisement Grand-Mbao, a été attaquée par les populations environnantes aux environs de 23 heures. Au cours de leur fuite, l’un des agresseurs était tombé au fond d’un puits de près de six (6) m de profondeur. Il a été finalement repêché par les sapeurs-pompiers puis acheminé vers un hôpital de la place, sert Zik fm.



Lors de l’intervention, ce dernier, pour justifier sa présence sur les lieux, a affirmé qu’il faisait du sport. Ce qui est incompréhensible pour les membres du comité de vigilance qui l’avaient poursuivi, hier.



A signaler que depuis quelques semaines, les agressions se multiplient au niveau de Petit Mbao, Grand Mbao et Keur Mbaye Fall et c’est la raison pour laquelle, les membres du comité de vigilance se sont mobilisés pour faire face à cette bande d’agresseurs établi au quartier de Petit Mbao.



Interpellés, les limiers en charge de l’affaire, ont affirmé que l’individu a été libéré, aussitôt sorti de l’hôpital.



Pressafrik