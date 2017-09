​Me Aïssata Tall Sall : « Khalifa Sall aurait eu une liberté provisoire si le juge sénégalais avait appliqué la loi de façon intelligente et généreuse » Me Aïssata Tall est convaincue que si le juge sénégalais avait appliqué la loi de façon intelligente et généreuse, Khalifa Sall aurait eu une liberté provisoire et aurait pu participé, le cas échéant, à l’installation de la XIIIème Législature qui s’est déroulée ce jeudi matin.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Septembre 2017 à 21:57







