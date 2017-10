​Me Doudou Ndoye rejette le dialogue et plaide pour Karim Wade et Aïda Ndiongue En conférence de presse ce vendredi à Dakar, Me Doudou Ndoye est revenu sur l’appel au dialogue auquel le président Macky Sall a récemment convié la classe politique.

L’ancien Garde des sceaux, ministre de la Justice, par ailleurs acteur politique a déclaré sans ambages que « ce type de dialogue est sans objet ». A la place, l’avocat politicien invite à un « débat économique ». Il ne s’en est pas arrêté là. Me Doudou Ndoye a, également, demandé au président de la République, Macky Sall, de faire voter une loi d’amnistie pour tous les prévenus ayant fait l’objet d’une condamnation par une juridiction, notamment, Karim Wade et Aïda Ndiongue. La justice sénégalaise a condamné Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, à une peine de six ans d'emprisonnement et à une amende de 138 milliards de francs CFA (209 millions d'euros), pour « enrichissement illicite ».



Pour sa part, la responsable libéral, Aïda Ndiaye avait requis une peine de cinq ans assortie de la confiscation des biens de la prévenue. Des avoirs évalués à 13 milliards de nos francs.







