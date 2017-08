​Me Wade : « A Dagana, il y a eu des transferts de faux électeurs avec des cars qui sont venus nuitamment »

Me Abdoulaye Wade estime qu’il y a eu un transfert d’électeurs massif de faux électeurs à Dagana (nord du Sénégal et fief d'Oumar Sarr), qui sont venus nuitamment dans la ville dans des cars, voter le lendemain et partir, et que cela a même posé des problèmes pour les populations autochtones.



« Ce qui s’est passé à Dagana, c’est un transferts de faux électeurs, pas de vrais électeurs, mais des faux à qui on a donné un récépissé. Ils sont venus en cars, ils ont voté le lendemain et sont partis le surlendemain », a révélé le Président Wade, qui était conférence de presse ce mercredi à Fann Résidence.



Me Wade a aussi ajouté que « le couplage carte d’identité de la CEDEAO-carte d’électeur est à l’origine d’une idée de fraude. Dans ma carrière, pour avoir un fichier électoral étendu, on avait agité l’idée de coupler le fichier identitaire avec le fichier électoral. Dès qu’on a une carte d’identité, on a une carte d’électeur. Mais à y voir clair, cela a entraîné une vaste confusion, on doit rayer les morts.