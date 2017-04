​Mgr Benjamin Ndiaye aux hommes politiques: « notre pays ne se fera pas dans la division, ayons des paroles et des attitudes responsables qui peuvent préserver la paix sociale… »

La détérioration du climat politique et social à l’approche des élections législatives n’a pas laissé indifférent l’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. En marge de la cérémonie de réception des 5 tonnes de sucre et d’une enveloppe financière que la CSS a accordé à la communauté catholique, ce samedi à la Résidence les Badamiers, Mgr Benjamin Ndiaye a lancé un appel à l’endroit des hommes politiques et de la population sénégalaise:



«Mon appel ne peut être qu’un appel à la paix, à l’apaisement des cœurs et des esprits et que nous sachions avoir toujours des paroles et des attitudes responsables qui peuvent préserver la paix sociale et promouvoir la justice et la vérité. Ce sont des principes de base, et nous portons aussi cela sous forme de prière. Notre pays ne se fera pas dans la division, il faut qu’on respecte nos différences d’opinions. Mais tout cela peut se faire sans va-t-en-guerre. Ayons des paroles de paix, des attitudes de paix », conclut-il.



