​Mimi Touré enfonce le Maire de Montréal Denis Coderre

Après sa lettre ouverte, Aminata Touré, l’ancien Ministre de la Justice du Sénégal a encore remué le couteau dans la plaie du maire de Montréal Denis Coderre qui, à la suite de révélations du Journal de Montréal, a reconnu lundi avoir encaissé un chèque de 25 000 $ de l'homme d'affaires Jean Rizzuto pour l'aider à payer des honoraires juridiques…sur un air de corruption.



« Une semaine après ma lettre ouverte relative à votre vidéo sur l'affaire des fausses factures de la mairie de Dakar, Tu quoque Coderre?

Serais-je tenté de vous demander pour paraphraser les derniers mots en latin de Jules César. Traduction en français: Vous aussi Maire Coderre?

Selon l'enquête du Journal de Montréal, "la Police Fédérale canadienne et l'Unité anticorruption du Québec (UPAQ) enquêtent sur une de vos transactions financières non déclarée que le gendarme de l'éthique aurait qualifiée de douteuse" »,a déclaré Mimi Touré via une sortie parvenie à la rédaction de Leral.net.



« Vous voilà maintenant pris, Monsieur le Maire, dans votre propre tourmente après votre prédécesseur Applebaum tout juste condamné pour corruption à 12 mois de prison et 2 ans de probation. Décidément! Ce sont les montréalais qui doivent se poser de sérieuses questions sur leur personnel politique! Sans chercher à m'immisce r dans vos affaires internes, je reste convaincue qu'à l'instar de la Justice sénégalaise, la Justice canadienne saura dire le droit en toute indépendance », a ajouté l’ancienne Première ministre du Sénégal.



À la suite de révélations du Journal de Montréal, Denis Coderre a reconnu lundi avoir encaissé un chèque de 25 000 $ de l'homme d'affaires Jean Rizzuto pour l'aider à payer des honoraires juridiques. Les deux hommes avaient d'abord nié au quotidien montréalais l'existence de ce chèque, mais ont finalement reconnu avoir effectué cette transaction qui a suscité l'intérêt de l'Unité permanente anticorruption (UPAC) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Le maire reconnaît maintenant qu'il a commis une erreur en ne déclarant pas ce don à l'époque où il était député fédéral de Bourassa. « C'est sûr que ça frappe l'imaginaire. Peut-être que j'aurais dû le déclarer, je ne vois pas d'autre problème », a réagi Denis Coderre.