Modou Diagne Fada (LDR/YEESAL) ne s'alliera "qu'avec des partis membres de l'opposition" en perspective des Législatives

La direction de Les Démocrates Réformateurs-Yeesal (LDR/YEESAL) prend acte de la décision de M. Souleymane Ndéné Ndiaye et de son parti L’Union Nationale pour le Peuple Bokk Jēmu (UNP/BJ) de rejoindre la majorité présidentielle



La direction de (LDR/YEESAL) respecte la décision de ce parti souverain et de son leader, mais tient à apporter les précisions suivantes afin que nul n’en ignore :

Considérant que LDR/YEESAL est membre fondateur de la coalition Entente des Forces de l’opposition (EFOP) et du front Mankoo Wattu Sénégal et le demeure



Considérant que la direction de LDR/YEESAL a reçu mandat de ne s’allier qu’avec des partis membres de l’opposition en perspective des futures élections législatives, la direction du parti décide : De mettre fin aux discussions avancées qui étaient en cours entre L’UNP/BJ et LDR/YEESAL en vue d’une alliance aux élections législatives LDR/YEESAL réaffirme son ancrage dans l’opposition en général et dans le front Mankoo Wattu Sénégal en particulier

LDR/YEESAL

La Direction de la communication et de la presse

Fait à Dakar le 27/04/2017

