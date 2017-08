​Ndèye Nogaye Babel Sow du Front anti CFA au Sénégal : « le combat contre l'impérialisme continue »

Ndèye Nogaye Babel Sow, porte-parole d'Urgences Panafricanistes et du Front anti CFA au Sénégal a déclaré mardi après-midi à Dakar, en marge du procès de Kemi Seba (pour avoir brûlé un billet de Franc CFA) que le combat contre l’impérialisme néocolonial se poursuit de plus belle et elle demande la mobilisation de tous les Africains.

