Notre confrère Mamadou Ndiaye, directeur de publication du site Dakarposte vient de perdre sa mère. En cette douloureuse circonstance, toute la rédaction de Leral.net s’associe cette douleur et lui présente ses sincères condoléances. Que DIEU lui fasse miséricorde et lui fasse don du FIRDAWS. A DIEU nous appartenons, et A DIEU nous retournerons.