​Nécrologie Me Aissata Tall Sall a perdu sa maman ce 2 avril à Dakar

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Avril 2017 à 14:26 | | 1 commentaire(s)|

Toute la rédaction de leral.net présente ses sincères condoléances à toute la famille Tall de Podor et Mbaye de Aéré Lao. Une maman pieuse et exemplaire nous a quitté. Paix à son âme. Que Dieu ait pitié de son âme et lui offre le FIRDAWS. Amine.



