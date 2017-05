A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournerons. Serigne Saliou Amar, le fils ainé de Cheikh Amar est décédé ce matin en Europe. Dans cette douloureuse circonstance, Leral.net présente ses sincères condoléances à Cheikh Amar et à la famille éplorée.

Que Dieu ait pitié de son âme et lui accorde le Firdaws .