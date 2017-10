​Oumou Wane va relancer Africa 7 avant la Présidentielle de 2019

Oumou Wane ne ménagerait aucun effort pour relancer sa chaine de TV avec l’établissement de contacts et de partenariats avant la Présidentielle de 2019.



Une source digne de foi révèle que « La dame de fer multiplie les contacts ces jours-ci pour relancer sa chaine de TV et de radio Africa7 avant les élections présidentielles. D’après les infos glanées par ci et là, la chaine Africa 7 va changer de nom au Sénégal et se consacrera essentiellement aux jeunes et aux femmes. Contact déjà établi avec des investisseurs aux poches lourdes. Sidy Diagne et quelques animateurs sont intensivement démarchés. Une plateforme numérique de dernier cri est déjà prévue à cet effet.



Joint par téléphone, Oumou Wane a aussi confirmé cette tentative de relance d’Africa 7 : ‘’Que croyez-vous ? Pensez-vous que je vais laisser l’histoire se faire sans nous ? Prendre du recul pour s’adapter aux nouvelles donnes, ce n’est point déserter le terrain ! J’ai mis du temps à comprendre, maintenant j’ai compris comment ç marche. See you next days ! Le Sénégal a plus que jamais besoin de ses femmes et de ses jeunes. C’est eux la clé de toutes les équations. Et les équations sont toutes sur la table. On va aviser’’.