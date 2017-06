​PODOR /Tournée politique: Daouda Ly dit Mahi, Leader APR à Saldé, sillonne les localités de l’île à Morphil

C’est en grande pompe , et sous une forte mobilisation, que le leader de L’APR dans le village de Saldé, a été chaleureusement accueilli par ses nombreux militants et proches parents. Du village de Wallah, en passant pas les localités de Diaranguel, Wassétacké, Barobé Diakel, Ngouye et Saldé Tébégout, partout, Daouda Ly dit Mahi y a été triomphalement accueilli.



Accompagné par le premier adjoint au maire de Bocké Dialloubé, Moussa TALL venu représenter Abdoulaye Daouda DIALLO, coordinateur départemental de L’APR, et plusieurs leaders locaux, Daouda Ly s’est fortement réjoui de l’accueil qui lui a été réservé par les populations insulaires.



En effet, si ces dernières ont tenu à lister leurs doléances qui essentiellement, ont tourné sur le désenclavement intégral de leur zone, Mahi Ly qui s’est engagé à être leur interprète auprès des autorités étatiques, a invité tout le monde à travailler la main dans la main pour le développement de leur zone, très riche en potentiel humain et agricole, fera-t-il savoir.



Se réjouissant des avancées notées dans le cadre du désenclavement de l’île à Morphil, où récemment le président de la république Macky Sall a procédé à la pose de la première pierre du lancement des travaux de désenclavement de la zone, Mahi LY a invité les populations , leaders locau , responsables et militants à travailler dans l’unité, pour donner une majorité écrasante au président Macky SALL pour les prochaines législatives et une victoire pour les prochaines élections présidentielles.



Ce qui selon le leader de L’APR de Saldé, permettra à ce dernier de dérouler tranquillement son programme de développement à travers le pays . Après cette invite faite en direction des responsables apéristes, ces derniers se sont donnés la main et s’engagent à travailler désormais dans l’unité et la cohésion totale.



Bravant la chaleur et la forte canicule avoisinant 48 degrés, Mahi Ly a été accueilli dans les hameaux peuls où ses parents lui ont fait comprendre que c’était la première fois de leur vie, qu’un responsable politique leur rend visite et comptent d’ailleurs, voter pour la liste APR.



Cette tournée a été clôturée par un grand meeting tenu à Saldé. Auparavant, le responsable politique de Saldé a eu à offrir une forte quantité de denrées alimentaires à toutes les localités visitées pour mieux aider ces dernières à s'approprier les bienfaits de ce mois béni de Ramadan.