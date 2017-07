​Pape Mahawa Diouf, Benno Bok Yakaar : « Idrissa Seck n’a pas de vision à part des sourates, des quolibets et parfois quelques larmes »

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juillet 2017 à 07:53

Pape Mahawa Diouf, coordinateur de la cellule de communication de Benno Bok Yakaar aborde dans ce numéro de « Réponses politiques » avec Leral TV, l’actualité avec notamment le drame de Demba Diop, la violence notée dans la campagne électorale et aussi le bilan de ce début de campagne de la coalition Benno Bok Yakaar dans la perspective des élections législatives du 30 juillet prochain.



Note de la rédaction



Leral TV informe à ses chers internautes et téléspectateurs que les commentaires sur l’émission politique « Réponses politiques » ont été bloqués afin de protéger l’intégrité morale de nos personnalités politiques qui nous font l’amabilité de nous accorder des entretiens exclusifs.



Comme vous le savez, certains commentaires malveillants pullulent parfois en bas de certains articles politiques, particulièrement quand il est question de chapelles politiques différentes.



Leral TV est aussi en mesure d’informer que les commentaires seront bloqués pour garantir l’honorabilité de toute personnalité politique qui désirera accorder à notre plateforme une interview exclusive.



Pour les interviews sur Leral TV, appelez au Tél +221 78 019 69 69 ou au +221 77 754 95 95.



Merci de votre compréhension

