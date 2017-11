​Port autonome de Dakar : Le successeur de Cheikh Kanté a trouvé de nouveaux soutiens

Babacar Sy a porté leur voix à l’occasion de la conférence de presse qu’ils ont tenue au mole 10. « La situation actuelle du PAD relative aux nouveaux recrutements en CD ne nous laisse pas indifférents.



C’est pourquoi, nous encourageons vivement le nouveau Directeur général, Aboubacar Sadikh Bèye, dans sa prise de décision, après avoir informé l’ensemble des secrétaires généraux de syndicats de travailleurs du Port, d’annuler toutes les décisions intervenues dans la période du 11 au 22 septembre 2017, portant recrutement de 416 personnes.



Cet acte courageux renseigne sur le souci d’équité et de préservation de cet outil de travail qui anime le nouveau directeur afin que le Port de Dakar puisse continuer à jouer son rôle moteur de l’économie nationale », s’est félicité Babacar Sy.



La sortie des jeunes de Fatick employés au Port n’a pas, non plus laissé indifférents le coordonnateur du Collectif des agents de sécurité portuaire. « Nous demandons à nos parents de la région de Fatick de faire preuve de sérénité, mais également de savoir qu’il serait économiquement pernicieux et indécent que la société nationale du Port devienne la chasse-gardée des populations d’une région donnée ou un instrument de propagande et de recasement politique », a soutenu Babacar Sy. C’est dire que le débat est loin d’être clos, dans le cadre de ce changement survenu au niveau du Port.

La rédaction de leral.net