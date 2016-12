​Problème avec Israël : Thierno Cheikh Oumar Bachir Tall affirme son soutien à l’Etat du Sénégal

« Nous partageons la position de l’Etat du Sénégal dans cette crise. Il est admissible qu’à l’heure actuelle que l’on nous parle de colonisation. Aucun individu ne doit être privé de ses droits les plus fondamentaux ; vivre librement. La position du gouvernement du Sénégal dans cette affaire est celle de la nation toute entière, du peuple épris de justice plus particulièrement des autorités religieuses. Nous réaffirmons notre soutien à l’Etat du Sénégal et au peuple palestinien. Nous exhortons les nations unies à aller au bout de cette résolution pour que finisse la colonisation dans le monde », a déclaré le fils aîné du khalife général de la famille oumarienne.