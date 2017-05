​Quand Idrissa Seck préfère le Socialiste Khalifa Sall au Libéral Oumar Sarr

On pourrait penser à une intersection libérale entre Idrissa Seck (Rewmi) et Oumar Sarr du PDS, mais, finalement, le vote de l’ancien Premier ministre d’Abdoulaye Wade a été favorable à Khalifa Sall, le Socialiste comme tête de liste de la liste nationale. Cheikh Bamba DIEYE et Malick Gackou ont aussi voté Khalifa Sall.





Il n’y a plus raison de croire à l’ancrage idéologique politique des partis et de leurs leaders. La Real Politik est plus transcendante que ça. Oumar Sarr aurait pu compter sur le vote son ancien « frère » de parti Idrissa Seck qui, pourtant, lors du rassemblement de Manko Taxawu Senegaal, avait rendu un vibrant hommage à Abdoulaye Wade pour son implication dans le combat que l’opposition sénégalaise est en train de mener.



Toutefois, au terme des discussions, il s’est révélé que 4 étaient favorables à Khalifa, notamment, les amis de Khalifa, Cheikh Bamba DIEYE, Malick Gackou et… Idrissa SECK. Le PDS n’a pu compter que sur Mamadou Lamine Diallo (Tekki), de Pape Diop de BGG et de Mamadou DIOP Decroix de AJ.



Stratégiquement, Idrissa Seck préfère donc Khalifa Sall, tête de liste nationale à Oumar Sarr. Cela peut se comprendre si on veut surfer sur la vague de sympathie qui a découlé de l’emprisonnement du Maire de Dakar qui a aussi su faire de Dakar une forteresse imprenable.



Massène DIOP Leral.net