​Quinzaine de la Francophonie : Elage Diouf se produit jeudi à l’Institut français de Dakar

Dakar, 21 mars (APS) - Le chanteur sénégalais Elage Diouf, établi au Québec, va se produire jeudi à l’Institut français de Dakar, dans le cadre du programme de célébration de la Quinzaine de la Francophonie par l’ambassade du Canada au Sénégal.



Les Canadiens, dans le cadre de leur programme de célébration, "m’ont invité pour je joue ce jeudi, au centre culturel français (CCF)’’, a annoncé l’artiste mardi au cours d’une conférence de presse, dans la capitale sénégalaise



"C’est pour moi un honneur de revenir dans ma terre natale, le Sénégal, car c’est ici que tout a commencé’’, a ajouté Elage Diouf.



"Je veux venir apporter ma contribution au développement de la musique sénégalaise, car c’est ce que je sais faire, mais on a de grands chanteurs comme Youssou Ndour’ qui ont "beaucoup fait" pour la musique sénégalaise en particulier, a-t-il dit.



Elage Diouf a indiqué être parti à l’étranger "pour un but précis", qui est de percer dans la musique, un objectif selon lui atteint en grande partie, "maintenant mon rêve est de rentrer au pays pour explorer les autres facettes de la musique sénégalaise".



Il reconnaît toutefois que l’industrie de la musique "traverse des périodes difficiles un peu partout dans le monde. C’est pourquoi, en étant conscient de cette situation, les gens cherchent d’autres alternatives pour s’en sortir, mais je me prépare rentrer", a annoncé l’artiste.



"Cette année, au mois de décembre, je veux organiser un grand événement au Grand théâtre. Je profiterai de ma venue au Sénégal pour aller voir cette salle car je n’ai jamais joué là-bas", a-t-il indiqué.



Il dit bien préparer ce projet qui lui tient à cœur, ne voulant pas faire un spectacle sans satisfaire son public.