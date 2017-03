​Radiothérapie et dialyse : les précisions du Pr Awa Marie Coll Seck

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Pr Awa Marie Coll Seck est revenu sur le problème de la radiothérapie lors des questions d’actualités au gouvernement à l’Assemblée nationale ce jeudi en reconnaissant que le problème de la radiothérapie a été douloureux pour la population et les décideurs. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Pr Awa Marie Coll Seck a aussi abordé le problème de la dialyse.

