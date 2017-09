​Rénion de Bureau politique : Robert Sagna "raisonne" ses militants et met la pression sur Macky Sall Au d’une évaluation des résultats des dernières élections législatives qu’il faite, le Bureau politique du Rassemblement pour la démocratie (RDS) « s’est réjoui » de la victoire éclatante de la coalition BBY victoire obtenue grâce à la solidarité de groupe de tous les alliés.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Septembre 2017 à 14:33 | | 0 commentaire(s)|

Cependant le BP note pour « s’en désoler » que le Parti n’est pas représenté ni au Gouvernement ni à l’Assemblée nationale, « malgré sa représentativité sur l’échiquier politique national, sa fidélité et sa constance dans son engagement au sein de la coalition BBY ainsi que l’investissement de ses militants, dans toutes les régions, en particulier, dans sa base affective, pour le triomphe de la coalition ».



Le texte dont leral.net a reçu copie, explique qu’au cours des débats « ouverts, passionnés mais responsables, qui ont eu lieu à la suite de l’introduction de ce point de l’ordre du jour, les membres du BP ont regretté, à l’instar de la grande majorité des militants de base « le recul imprévu et frustrant de sa représentation à l’Assemblée nationale où il est passé de trois (03) élus à la précédente législature à deux (02) pour la présente législature. A cela, il faut ajouter son absence du Gouvernement où tout le préparait légitimement à y siéger ».



Le Secrétaire Général du RSD, Robert Sagna, à la suite du Secrétaire national chargé de la vie politique a rappelé que les périodes post-électorales ainsi que la formation des gouvernements de coalition, sont en général, des périodes très sensibles et qui peuvent entrainer de douloureuses déchirures au sein des partis si les militants ne font pas preuve de compréhension et de générosité.



Il a remercié les membres du BP pour leur sens de la responsabilité, félicité les deux élus qui siègent à l’Assemblée nationale et qui, de ce fait, sont membres de droit du BP et souhaité un franc succès au Gouvernement qui vient d’être installé.

Pendant la réunion tenue mardi dernier, Robert Sagna a informé le BP qu’il n’a pas encore rencontré le Président de la République, Président de BBY pour faire le point de la situation et discuter de tous les points soulevés par la base. Quand cela sera fait, le parti pourra alors prendre toutes ses responsabilités, précise la source.

Le Parti a demandé à ses militants de « renouveler » leur confiance « indéfectible » à leur Secrétaire général du parti et à regarder devant, dans le respect des engagements et des valeurs qui fondent le compagnonnage du RSD avec BBY.



La rédaction de leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook