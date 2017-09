​SONACOS : Le processus de privatisation en marche

Pour se faire, trois critères ont été définis pour le choix du nouveau repreneur. Celui-ci devra faire des investissements nécessaires pour relancer la filière arachidière la rendre « plus productive ». Ce partenaire stratégique se doit aussi de « renouveler » le matériel et d’être capable de répondre aux nouvelles exigences du marché international de l’arachide. Mais, il doit veiller également « à respecter » le cahier des charges et à préserver les intérêts du Sénégal.

Selon la Rfm qui a donné l’in formation, un appel d’offre international sera bientôt lancé juste, à la fin de l’étude qui devra être bouclée, avant la fin de l’année. C’est un Cabinet sénégalais qui a été choisi pour mener cette étude. Il va faire l’audit de la Sonacos pour connaitre la situation financière de la société, son patrimoine mais aussi quantifier les contraintes. La Sonacos qui est en train de reprendre du poil de la bête après gestion calamiteuse, précise le média, sous Abbas Jabber. Des partenaires se sont déjà signalés pour la reprise. Il y a, entre autres, le groupe Wilmar détenu par des Indonésien, le groupe français, Avril…

La rédaction de leral.net