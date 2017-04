​Service Après Vente CANON (Par M. Mohamd Idrissa BAH Directeur Général de BISS – Multimédias) Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Avril 2017 à 19:04 commentaire(s)|

Service Après Vente CANON



Dans cette contribution, M. Mohamd Idrissa BAH Directeur Général de BISS – Multimédias montre la nécessité et l’importance d’un Service Après Vente Professionnel qui est la valeur ajoutée du produit acquis.



Lorsque vous investissez dans des produits et solutions très fonctionnels et de haute qualité, de son coté, le fabriquant protège sa marque grâce à son « Service Après Vente », conçu de sorte que vous en tiriez le meilleur parti du produit.



Pour être sûr de profiter au maximum d’une technologie d’entreprise ou à usage personnel, vous devez certes vous doter de la meilleure machine mais aussi apprendre comment l’exploiter au mieux dans chacune de ses fonctions.



Aujourd’hui, les technologies sont développées en pensant à l’utilisateur, mais un environnement informatique peut s’avérer complexe. Si vous ajoutez à cette complexité le nombre de fonctions et d’applications offertes par les produits et solutions des Grandes Marques et le fait qu’ils peuvent être presque tous personnalisés pour satisfaire vos besoins spécifiques ou de votre entreprise, vous comprendrez sans peine la nécessité d’un Service Après Vente Professionnel.



Dans les pays en voie de développement, les biens constituent l’essentiel de l’économie. Mais avec le développement économique une proportion croissante d’activités se déplace vers les services.



Les entreprises qui vendent des biens et services d’autres entreprises sont confrontées à des acheteurs professionnels bien formés et bien informés qui sont experts dans l’art de comparer des offres concurrentes, malheureusement, dans leur globalité n’ont aucune notion technique du Service Après Vente qui est la valeur ajoutée du produit acquis.



Au-delà du respect des délais, de la performance et de la conformité, on ne peut pas adopter une stratégie gagnante en matière de TIC sans un bon Service Après Vente professionnel, compétent et efficient.



Le rôle du Service Après Vente commence là où finissent les grands discours de nos chers vendeurs sur les caractéristiques techniques et fonctionnelles des appareils.



En matière de TIC, le Service Après Vente est le nerf de la guerre tant dans l’approche concurrentielle que dans celle de la fidélisation du client.



Un Service Après Vente Professionnel et performant se singularise dans la rapidité à détecter une panne et soumettre un devis après diagnostic.



Comme de disait un excellent éditorialiste, le Sénégalais est très futé. Il est très bon en Maths lorsqu’il a besoin d’acheter des produits et services. Son seul critère d’achat est le prix. Certes il y’a les caractéristiques techniques et opérationnelles, mais la capacité technique du vendeur est peu sollicitée alors que cela devrait être le premier critère d’éligibilité pour sécuriser les investissements par les temps qui courent.



Ces justificatifs de performance technique s’appellent « Certificat de Formation, Atelier fonctionnel, outillage disponible, moyen de déplacement suffisant, disponibilité de pièces détachées d’origine, disponibilité de consommables d’origine, et enfin une attestation de constructeur certifiant que le vendeur est officiellement agrée par le fabricant pour distribuer sa marque sur son territoire et offrir une sécurité d’utilisation avec une marge dans l’évolutivité de l’outil »



Il ne suffit plus désormais de satisfaire les clients, il faut les enthousiasmer grâce à la présence effective d’un Service Après capable d’auditer les solutions d’impression, d’installer les systèmes de restitution sur support, d’intégrer ces systèmes dans un réseau de former les utilisateurs de faire de la maintenance préventive pour palier aux surprises de panne, de faire des visites systématiques sans appel, de contrôler et vérifier les compteurs, de nettoyer et mettre à jours les systèmes pour le maintien en bon état de fonctionnement du matériel.



Il y’a deux principales missions d’un Service Après Vente :

Mission technique Mission commerciale

