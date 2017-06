​Sommet du G5 à Bamako : Emmanuel Macron s’est entretenu avec Macky Sall au téléphone

Le Président de la République française, Emmanuel Macron, s’est entretenu au téléphone ce jour avec le Président sénégalais M. Macky Sall, pour évoquer la situation régionale à la veille du sommet du G5 à Bamako.



Cette discussion a abordé la situation sécuritaire au Sahel dans le cadre de la concertation permanente sur les enjeux régionaux et internationaux entre la France et le Sénégal, contributeur important de la MINUSMA et membre du Conseil de Sécurité des Nations-Unies.



Cet entretien a prolongé les échanges intervenus lors de la visite du Chef de l’Etat sénégalais à l’Elysée le 12 juillet dernier et celle du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian à Dakar, le 15 juin dernier.