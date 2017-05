​Syndiély Wade, une belle métisse à Paris, ses journées et le nouvel homme de sa vie

Syndjély Wade vit à Paris dans son appartement du 16e arrondissement. Depuis la chute du régime de son père, elle n’a plus remis les pieds au Sénégal.



De peur qu’une affaire judiciaire ne lui tombe sur la tête. "Pendant longtemps, elle a crû que le dossier du Fesman pouvait lui être reproché, c’est la raison pour laquelle son père lui avait conseillé de ne plus venir au Sénégal. Le temps que le dossier connaisse une issue .



Elle a rompu les contacts avec tous les amis de son père et les responsables du Parti démocratique sénégalais. En France, elle voit également peu ses parents à Versailles. Ses journées parisiennes sont partagées entre son appartement et quelques courses.



Elle a également un nouvel homme dans sa vie «mais ne projette pas encore le mariage ". Quid d’un retour au Sénégal ? "Pour elle, le Sénégal, c’est fini, elle est très déçue par les représailles dont sa famille a été victime après la perte du pouvoir".