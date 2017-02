​Thierno Bocoum, invité de "Réponses politiques": « Idrissa Seck n’a plus rien à démontrer, il mérite la confiance des Sénégalais »

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Février 2017 à 07:54

Thierno Bocoum, député à l'assemblée nationale sénégalaise et également responsable de la communication et de la jeunesse du parti Rewmi, aborde dans ce numéro de « Réponses politiques » avec Leral TV, l’actualité économique, sanitaire, judiciaire, le processus électoral ainsi que la perspective des élections législatives de juillet prochain.



Le lieutenant d’Idrissa Seck a aussi analysé la transition en Gambie avec l’exil de Yahya Jammeh ainsi que la défaite d’Abdoulaye Bathily à la présidence de la Commission de l’UA.



En ce qui concerne parti Rewmi, le lieutenant d’Idrissa Seck a estimé que son leader n’a plus rien à prouver sur le plan du patriotisme, de la compétence et la probité intellectuelle et que balle était désormais dans le camp des Sénégalais pour faire de lui un futur président du Sénégal.



