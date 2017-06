​Un Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations, ce jeudi

Jeudi 22 Juin 2017 à 08:44

(APS) - Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne préside jeudi, à 15h, à la Primature (Ex-Sénat), un Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations.



"L’ordre du jour de la réunion portera sur les mesures déjà engagées concernant les opérations pré hivernales, l’état d’exécution des différents projets de lutte contre les inondations en cours et l’adoption de la matrice d’actions prioritaires", précise un communiqué de presse.

