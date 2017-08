​Victoire de BENNO à Colobane Fass Gueule Tapée : Modibo Diop félicite la coalition et remercie ses militants Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2017 à 12:28 | | 0 commentaire(s)|

Les urnes ont parlé la coalition du Président Macky Sall a largement gagné devant Khalifa Sall à Colobane Fass Gueule Tapée de près de 119 voix.



Le décompte par quartier donne : à Colobane BENNNO à écrasé MANKOO TAKHAWOU SENEGAL de 281 voix , à Fass MANKOO à gagné de 18 voix et à la Gueule tapée MANKOO à gagné de 144 voix , donc c'est Colobane qui a fait la différence de voix comme en 2009 Et ceci grâce par l'implication des militants de Modibo dans la campagne.



Ce dernier félicite tous ses partisans et les militants de l'Apr du Ps et de l'Afp dans cette belle victoire du Président Macky Sall dans la commune de Colobane Fass Geule Tapée, tout en se donnant rendez-vous pour la préparation des élections présidentielles de 2019 .





